"Estoy cansado de que nos mientan": El desconsolado llanto de Joaquín Méndez en Instagram

Es sabido que después de la poléica que protagonizó José Miguel Viñuela, los rostros de Mega no pasan por un buen momento. Así lo demostró también Joaquín Méndez este fin de semana, momento en el que se mostró desconsolado, solo y llorando en Instagram.

Al contrario de lo que tiene acostumbrado a sus seguidores en la red social, donde se muestra siempre alegre y bromista, ahora a la figura televisiva se le ve con los ojos llenos de lágrimas y publicando un extenso mensaje en el que explicó la razón de su pena.

"Así me siento realmente hoy, me canse un poco de que siempre me tengo que mostrar feliz, esa presión de que siempre está todo bien, hoy estoy muy triste y si, extraño a mi familia, me siento un poco solo y no está saliendo todo bien o cómo lo diagramamos para q todo fluya", partió diciendo Méndez.

Joaquín Méndez usualmente se muestra feliz en Instagram, este fin de semana quebró esa imagen.

Y luego recalca que "estoy cansado de que nos mientan estoy furia por no poder hacer nada para cambiarlo o para alegrar a los que tengo alado".

"Odio el egoísmo con toda mi alma y se q también aveces lo fui, pero toda esta pandemia ya nos tiene a todos sacando lo peor, cuando el objetivo en la vida es venir a disfrutar de este Instante, con pequeñas cosas, cuando nos demos cuenta que somos Todos Uno, todo va a cambiar", concluyó el argentino.

Aunque este lunes reapareció fresco y feliz conduciendo su programa "La Hora de Jugar", junto a María José Quintanilla.