Javiera Acevedo sobre las críticas que recibe por relación con el padre de su hijo: "No me puedo estar preocupando de huev**"

La actriz Javiera Acevedo se convirtió en madre de un pequeño a quien llamó Kai hace algunos meses.

Recientemente la intérprete estuvo presente en Socios de las Hamburguesas, programa online que conducen Jorge Zabaleta, Francisco Saavedra y Pedro Ruminot, en donde se refirió a la maternidad y cómo enfrenta los comentarios de las personas.

Acerca de ellos, Javiera señaló: “He perdido la capacidad de sorprenderme por todo lo que me dicen, pero también me uno a lo que puedan opinar”.

Reveló que se siente mal cuando son comentarios erróneos o descalificadores, pero que es tema de ellos lo que quieran decir.

“Cada uno es dueño de su propio destino. Si estás con el papá o no estás con él, lo único que me importa es que mi guagua sea feliz, y tenga amor alrededor de él“.

Asimismo, señaló que está muy agradecida por el apoyo y la preocupación que ha recibido de su familia para su hijo.

“También tiene un papá que está enamorado de él (…) ¡Qué rico que tenga un papá que quiera verlo y que se lleve bien conmigo!“, expresó.

“No me puedo estar preocupando de huev**** y que me digan: ‘Oye que no estás con el papá’. ¡Qué te importa, loco!“, cerró.