Javiera Acevedo enternece la red con fotografías junto a su hijo Kai

La actriz Javiera Acevedo se convirtió en madre por primera vez hace algunas semanas tras el nacimiento de su hijo Kai.

En sus redes sociales la actriz ha ido compartiendo imágenes de su nueva vida junto a su pequeño, enterneciendo la red con lindas postales.

En su cuenta de Instagram, Javiera compartió una foto en donde señaló: “Estoy en este momento que solo puedo calificar cómo “Maravilloso”.

Luego agregó: “No se que me vuelve mas loca: Si los cachetitos de esta preciosura, si su boquita, su naricita, sus ojitos mañaneros, o su cuellito exquisito! Para el resto del día me he preocupado de tener lo mejor”.

La intérprete ha ido compartiendo su felicidad en las redes, tras el nacimiento de su bebé la actriz compartió el siguiente mensaje.

"Llegaste un día de lluvia en el mes del mar mi querido Kai. Eres mi razón de sonreír existir y todo lo demás. Eres sanito eres fuerte y te portas como un rey. Pesaste 4.390 kilos en un parto normal donde te prometo que fui una guerrera y por una gran razón. Mediste 54 cms y hoy me haces la mujer más feliz del mundo. Espero que tu llegada a este mundo lo haga mejor y que tu existencia aquí sea para nunca olvidar. Por fin nos encontramos Guatón de mi corazón!"