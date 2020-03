Jared Leto hace retiro de silencio y recién se entera de la expansión del coronavirus

El actor Jared Leto reveló su sorpresa al enterarse recién del exponencial crecimiento que han tenido los contagios de coronavirus, tras permanecer incomunicado durante dos semanas, en un retiro de silencio.

La revelación la hizo a través de Twitter, donde contó la inédita situación que había experimentado.

"Wow. Hace 12 día inicié una meditación en silencio en el desierto. Estábamos completamente aislados. Sin teléfono, sin comunicación, etc", contó el también líder de 30 Seconds to Mars.

Y luego recalcó que "no teníamos idea de lo que estaba pasando fuera del recinto".

"Ayer salimos a un mundo muy diferente. Uno que ha sido cambiado para siempre. Increíble, por decir lo mínimo. Estoy recibiendo mensajes de amigos y familia alrededor de todo el mundo, poniéndome al tanto de todo lo que está pasando".

Al finalizar su mensaje, Jared Leto fue positivo: "espero que ustedes y los suyos estén bien. Enviando energía positiva a todos. Quédense adentro. Manténganse seguros".

