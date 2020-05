J.K. Rowling: La autora de Harry Potter lanza una nueva novela infantil

J.K. Rowling, autora reconocida por sus exitosas novelas en torno al personaje de "Harry potter, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "The Ickabog", un nuevo libro infantil, que decidió lanzar a través de Internet.

El anuncio lo hizo por medio de Twitter, donde indicó que "en las últimas semanas lo reescribí un poco y decidí publicar 'The Ickabog' gratis en línea, para que los niños encerrados, o incluso aquellos que regresan a la escuela durante estos tiempos extraños e inquietantes, puedan leerlo o que se lo lean".

Según reveló en sus publicaciones, Rowling creó sus propios hijos y decidió reescribirlo para ponerlo a disposición del público durante la pandemia. Sus capítulos se comenzaron a liberar desde este martes y lo harán diariamente a las 10:00 horas (14:00 GMT) hasta el 10 de julio

Así luce el sitio de "The Ickabog", lo nuevo de J.K. Rowling.

El sitio oficial, que ya cuenta con las dos primeras entregas del cuento, la escritora también contó que originalmente tenía la intención de publicar el texto después de lanzar la séptima y última novela de Harry Potter en 2007, pero pensó que le "pertenecía" a sus dos hijos menores, por eso guardó el manuscrito en su ático y se volcó a publicar una novela para adultos.

"Entonces sucedió este confinamiento. Ha sido muy difícil para los niños en particular, así que saqué 'The Ickabog' del ático, lo leí por primera vez en años, reescribí algunos fragmentos y luego se lo leí a mis hijos nuevamente. Me dijeron que volviera a poner algunos trozos que les gustaban cuando eran pequeños, ¡y aquí estamos!", afirmó la escritora escocesa.





Lo que sí se encargó de dejar muy claro es que no se trata de un spin off de "Harry Potter", sino que es algo completamente diferente, que no tiene que ver directamente con magia. Además, los beneficios que genere serán íntegramente destinados a ayudar a las personas afectadas por el coronavirus.

Un pequeño detalle: por el momento los capítulos están disponibles solamente en inglés, aunque Rowling aseguró que se está trabajando en las traducciones. En tanto que en noviembre, el libro será publicado en versión física.

