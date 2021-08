J Balvin celebró en las últimas horas el lanzamiento de su más reciente canción Perra, en la que colabora con la artista Tokischa. Sin embargo, la respuesta del público no ha sido del todo positiva, recibiendo múltiples críticas por el contenido de su letra y las formas que ha utilizado el cantante para promocionarla.

Cientos de personas se han volcado a las redes sociales para cuestionar al reguetonero colombiano por las líricas que en su coro lanzan: "Yo soy una perra en calor / 'Toy buscando un perro pa' quedarno' pegao' / Ey, еres una perra en calor / Quе está buscando un perro pa' quedarte pegá'".

Mientras que en otro pasaje de la canción Tokischa reza: "Me pusieron un bozal porque estoy muy animal / Tengo la rabia canina, calentura vaginal / Me tiene que castigar y me tiene que enrolar / Porque soy perrita puppy, siente Lassie wa-wa-wa".

A ese fraseo se sumó una publicación de un video en Instagram en que aparecen dos perros chihuahua en movimiento copulatorio, que terminó de motivar la incomodidad y el disgusto de los seguidores de Balvin, quienes no dudaron en dejárselo saber por medio de comentarios de rechazo al lanzamiento.

Revisa los comentarios que los fanáticos le dejaron a J Balvin por su última canción:

