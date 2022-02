Tras el estreno de "Inventing Anna" (Inventando a Anna en español), el pasado viernes 11 de febrero, una historia que se asemeja a "El Estafador de Tinder" por sus múltiples engaños, muchos usuarios de Netflix comenzaron a preguntarse quién es Anna Delvey y cómo fue que se ganó el corazón de la alta sociedad neoyorquina.

Esta producción de nueve capítulos sigue a una periodista quien investiga a Anna, una supuesta heredera alemana que logró sumergirse en el jet set de la ciudad de New York, Estados Unidos.

La serie, dirigida por la destacada Shonda Rhimes (Bridgerton), estuvo inspirada en el artículo de Jessica Pressler para la revista New York Magazine cuyo título es 'How an Aspiring 'It' Girl Tricked New York's Party People - and its Banks'.

Protagonizada por la actriz Julia Garner, contó con la actuación de Anna Chlumsky, Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney y Laverne Cox.

¿Quién es Anna Delvey, protagonista de "Inventing Anna" de Netflix?

Anna Delvey es en realidad Anna Sorokin, una joven que nació en 1991 en una familia rusa de escasos recursos que emigró en 2007 a Eschweiler, una pequeña ciudad a las afueras de Colonia, Alemania.

Tras un tiempo, se mudó a Londres a estudiar la carrera de Arte en la escuela Central Saint Martins, sin embargo esto no perduró y se trasladó a Paris donde comenzó a hacer una práctica en la revista de moda Purple. Ahí cambió de apellido a Delvey.

En un viaje a la Semana de la Moda en New York como becaria despertó en ella su debilidad por los lujos y el dinero, por lo que convenció a la revista de dejarla como corresponsal.

Tras esto, comenzó a codearse con el jet set, haciéndose pasar por una heredera alemana que tenía una vida de mucho glamour y una fortuna de 60 millones de dólares que no podía tocar.

Durante un tiempo, logró seducir a varias personas e incluso casi consigue crear un club exclusivo de arte contemporáneo que llamaría Fundación Anna Delvey que estaría en el edificio Church Missions House.

No fue hasta el 2019 cuando fue declarada culpable de ocho cargos, entre los que se incluyen hurto mayor. Pese a que recibió una sentencia de cuatro a doce años en una prisión, fue liberada. Hoy espera ser deportada a Alemania.