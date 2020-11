Ingrid Aceitón anuncia el sexo de su bebe

La joven de los "medios ojos" anunció en Instagram a sus casi 760 mil seguidores que esta esperando una niña. La ex chica reality ha ido compartiendo en sus redes como ha ido viviendo la maternidad y los sentimientos que produce en ella.

La imagen la acompañó con una tierna dedicatoria "la emoción es inexplicable. Serás nuestra niñita amada. Gracias e infinitas gracias a la vida y a dios por hacerme sentir así de afortunada y feliz hijita. Estamos muy felices con tu papá @elimitadorchileno de lo mas importante, que estás creciendo muy bien y fuerte dentro de mi pancita"

También agregó los deseos que tiene de conocer a su bebe "el tiempo pasa y nos ponemos más ansiosos de darte el primer beso y recibirte como lo mereces mi vida.Te amo desde el primer día que supe que estás conmigo"

Fue en agosto pasado, cuando la ex participante de Diamantes en Bruto confirmó que estaba embarazada. Con una dulce postal en redes sociales, reveló la feliz noticia junto a su pareja "pensé que jamás podría decirlo y aquí estás… ¡Creciendo en mi pancita! Con tu papá estamos muy agradecidos y felices de saber que vienes a nuestras vidas. No han sido días fáciles, nadie dijo que lo sería. Pero luego de supuestamente no poder ser mamá y vivir este milagrito... solo me queda agradecerle al Señor y a la vida que llegues a nuestro camino. Y sin duda darte lo mejor de mí siempre, siempre.

Ingrid se hizó conocida por su participanción en distintos programas de televisión tales como Volverías con tu ex, No Basta con ser Bella y Diamantes en bruto.