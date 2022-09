In The Dark | ¿Cuándo se estrena el último capítulo de la serie de The CW?

No queda nada para que In the Dark se despida de la pantalla tras cuatro temporadas al aire. La serie fue una de las producciones canceladas en mayo de este año por la cadena The CW.

Entre las series que no fueron renovadas en lo que fue conocido por los fans como 'la boda roja de The CW', haciendo referencia al capítulo de Games of Thrones, se encuentran: The Endgame, Naomi y 4400 las cuales terminan tras su primera temporada; Charmed, Roswell: New Mexico y Legacies terminarán con su cuarta temporada. Mientras que Dynasty no tendrá una sexta temporada.

Esto se suma a la cancelación de Legends of Tomorrow tras siete años al aire y Batwoman tras tres, ambas anunciadas a comienzos de mayo.

A pesar de la abrupta cancelación de In the Dark, la serie tendrá un final satisfactorio para tranquilidad de los fans, así lo señaló Corinne Kingsbury, la creadora de la serie, luego de que se conoció la noticia de su final.

"En realidad, no nos habían contratado mientras escribíamos el final de la temporada, y sabíamos que existía la posibilidad de que no obtuvieramos una Temporada 5", le comentó a TVLine. "Así que escribimos y filmamos dos finales: uno con suspenso y otro que concluye nuestra serie de una manera satisfactoria”.

"Creo que los fanáticos estarán felices con nuestro final", expresó Kingsbury. "Se siente bastante perfecto para mí".

La producción cuenta la historia de Murphy Mason (interpretado por Perry Mattfeld) quien ha vivido dramáticos cambios con el paso de las temporadas, pasó de recepcionista a vivir escapando de un contingente policial que la busca por distintos crímenes que cometió.

La cuarta temporada muestra la lucha de sus cercanos por mantenerla fuera de la cárcel. Sin embargo, como siempre, no todo saldrá como planean.

El penúltimo capítulo titulado "Going Up" mostró a Max y Murphy haciendo planes para el futuro, en donde todo parece marchar según lo planeado. Sin embargo, en los minutos finales todo se derrumba cuando Max muere protegiendo a la mujer que ama.

¿Cuándo se estrena el capítulo final de In the Dark?

La serie emitirá su capítulo final el próximo 5 de septiembre. Revisa el tráiler a continuación.