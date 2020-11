Nacho Gutiérrez señala que en CHV contrataron a actores para que le enseñaran como verse gay en pantalla

Mientras conversaban acerca de la comentada salida de Ignacio Gutiérrez de CHV en 2016, donde debieron enfrentarse en tribunales, tras una demanda de discriminación que finalmente ganó el periodista.

El animador señaló que "yo hubiese preferido que me echaran y que me dijeran malo. Que no les gustaba mi pega… Cualquier cosa. Pero ni siquiera me estaban despidiendo, sino que contrataron actores para que me enseñaran a ser amanerado, a vestirme de tal forma para que yo de verdad me viera gay en pantalla y así una seguidilla de reuniones en que tú dices, '¿cómo?'".

A tal punto llego la situación que comenzó a afectarlo emocionalmente "yo sentía… Era pena, era angustia, millones de cosas así. Me di cuenta que cuando eso se extendió al resto de la gente que estaba en la reunión, dije 'acá hay algo que no anda bien'". Indicó Gutiérrez mientras Teresita lo escuchaba sorprendida.

El ex rostro de TVN indicó que además le pagaban a un actor para que le enseñara a caminar de cierta forma, a utilizar colores considerados femeninos, etc. A lo que la actriz le pregunta "¿Me estás diciendo que te estaban enseñando a caminar como gay, a vestirte…?" a lo que Gutiérrez respondió "Sí, en ese minuto el actor delante mío hizo como una especie de coaching. Hizo gestos y cosas que erróneamente yo creo que hoy día, en ese minuto, ellos querían hacer un stand up de la tele. Y yo creo que hoy día en televisión tenemos que ser tal cual todos, para precisamente reflejar a los chilenos, la diversidad, pero no como una actuación".

El periodista agregó que "son distintas formas de vivir la sexualidad creo yo. Para alguna gente todavía puede existir. Yo creo que existen distintas formas de vivir la sexualidad (…) Son libertades que todos tenemos. Yo tengo amigos que son bien afeminados… Depende de la libertad de cómo uno lo quiera vivir. Pero nadie te puede obligar y menos a través de la importancia que tiene la tele, a asumir roles".