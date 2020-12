"Una bomba a tu empresa": Ignacia Michelson admite que está "súper mal" tras perder cuenta en Instagram

La maldad no tiene límites y ahora le tocó a una de las personalidades más populares de la farándula criolla: Ignacia Michelson perdió perdió este fin de semana su cuenta en Instagram, en plena víspera navideña y ahora lamenta que muchos no comprendan que es como haber perdido una fuente laboral.

Tal como ya le había pasado previamente a Virginia de María, a quien incluso le pidieron rescate por el perfil, Ignacia ahora fue víctima de hackers quienes prácticamente anularon su cuenta @Michelson11, con 2,8 millones de seguidores.

La chica reality lamentó el suceso resaltando a La Cuarta que "estoy súper mal, esto me paso a las 4 de la tarde, en una hora súper buena para los que trabajamos con redes sociales. Apreté un link, y me cambiaron el mail de la cuenta, el número de teléfono que estaba asociado. Por suerte hay gente que me está ayudando".

"Hay gente que todavía no entiende que perdí mi fuente laboral… Yo soy mi propia empresa, es como si le pusieran una bomba a tu empresa, yo la perdí. Incluso, les di trabajo y ayudé a otros", advirtió la modelo.

Ante tamaño impasse, Ignacia no se quedó tranquila con los intentos por recuperar su antiguo perfil y ya se armó un nuevo perfil en el que comenzó a compartir el material de las marcas con las que trabaja: @michelsonclooset11.

Antes de cerrar resaltó que su misión ahora es "estoy tratando de recuperar mi cuenta sí o sí. Y si no lo puedo recuperar, trataré de subir en seguidores en la nueva dirección. Por lo menos, debo llegar al millón de seguidores, ese es el objetivo para seguir funcionando".