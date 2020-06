"Estoy terapiada": Ignacia Allamand se refirió a su turbulenta separación de Tiago Correa

Ignacia Allamand tuvo una turbulenta y mediática separación de su ex esposo, el también actor Tiago Correa, por allá en el año 2010. Una década después decidió hablar del tema, reparando en cómo ha logrado superar el evento y el acoso que sufrió de parte de la prensa.

En conversación con "Sigamos de Largo", la rubia actriz admitió que ya "estoy trabajada y terapiada" Hoy incluso honro ese momento como de muchísimo aprendizaje".

Por otro lado, Ignacia también comentó que "hay buena onda" entre ellos, sobre todo considerando que ambos viven en México. Aunque de manera inmediata también se preocupó de dejar en claro que se demoraron muchos años en llegar a eso.

Ignacia Allamand y Tiago Correa se separaron en 2011.

Por eso sostuvo que “yo no soy amiga de mi ex. Soy ex”, percepción que expandió planteando que "con un ex se tiene una relación especial, que puede ser cordial o distante, pero no es una amistad y tampoco una relación de pareja".

"Somos buenos ex", zanjó la ex participante de Masterchef Celebrity.

Ignacia Allamand en conversación con "Sigamos de Largo", desde Maitencillo.

El quiebre se produjo en 2011. Cuando Allamand contaba 8 meses de matrimonio con Correa. Fue en ese escenario que apareció Mayte Rodríguez y los tres se vieron involucrados en las grabaciones de la teleserie "Infiltradas".

Después del estreno, ese mismo año se supo que Tiago se había enamorado de Mayte y todo se vino abajo. Correa y Allamand mandaron un comunicado anunciando su separación, en el que nunca se aclaró el momento del alejamiento y sufrieron el acoso de la prensa por largo tiempo. Recién en 2019, Allamand comenzó a abrirse para hablar del tema.

Ignacia Allamand en medio de las grabaciones de Masterchef Celebrity, junto a Natalia Ducó.