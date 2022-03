La primera temporada de Cómo Conocí a tu Padre ya finalizó y nos dejó el cameo de una querida estrella de How I Met Your Mother. ¡Los detalles!

How I Met Your Father | El cameo de Cómo Conocí a tu Madre que se vio en el final de temporada

How I Met Your Father llegó al final de su primera temporada y aunque durante los capítulos no hubo un gran acercamiento a la versión original, el último episodio mostró un importante cameo con Cómo Conocí a tu Madre.

Si bien, en el primer capítulo se vio a Sid (Suraj Sharma) invitando a sus nuevos amigos a su departamento, el mismo donde vivían Ted y Marshall, y al que se terminaron mudando Marshall y Lily hasta el final de la serie en 2016, ese fue todo el acercamiento hasta casi el final de temporada.

En el penúltimo capítulo mostró a George Van Smoot, más conocido como El Capitán, a quien vimos por primera vez en la sexta temporada de How I Met Your Mother como el esposo de Zoey Pierson, quien se separa para salir con Ted.

Eso no fue todo porque en el último episodio se vio el inesperado cameo de una de las estrellas más queridas de la versión original.

Conoce el cameo de Cómo conocí a tu madre en el final de How I Met Your Father

Se trata de Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), uno de los cinco protagonistas principales de la serie original.

¿Cómo fue el encuentro?

En el final, Sophie (Hilary Duff) entra en McLaren's, el bar de How I Met Your Mother, para despejar la cabeza, y termina recibiendo un whisky escocés y algunos consejos gratuitos de Robin.