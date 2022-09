House of the Dragon | Estas son las dramáticas consecuencias de que Daemon Targaryen haya triunfado en los Peldaños de Piedra

House of the Dragon tuvo un momento álgido en el capítulo 3, El Segundo de su Nombre, estrenado este domingo y que avanzó tres años en la trama de la ficción, dándole velocidad vertiginosa al avance de los sucesos que conducirán a la Danza de Dragones.

Tras los sucesos del episodio 2, la historia se retomó con la Guerra de los Peldaños de Piedra, siguiendo la alianza forjada por Daemon Targaryen y Corlys Velaryon.

Hombres libres liderados por el almirante de Myr Craghas Drahar atacaron sin piedad la flota de la Serpiente de Mar. Ante lo que Daemon Targaryen, desterrado, decide ayudar ante la negativa de su hermano, el rey Viserys, a sumarse al conflicto.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo 3 de House of the Dragon y no quieres conocer detalles de la futura trama, deja de leer aquí este artículo---

Hacia el final de la entrega, Daemon recibe una carta de Viserys para ofrecerle la ayuda que contuvo por tanto tiempo, para poner fin definitivo a la guerra. Pero el orgullo del príncipe es mayor y es en ese preciso momento que decide izar una bandera blanca en señal de rendición.

Sin embargo, todo se trata de un truco para propiciar la arremetida definitiva ante Drahar con un contraataque demoledor. Si bien el Benefactor de los Cangrejos intenta refugiarse en las cuevas que albergaban a sus tropas, Daemon va tras él tras la irrupción de un ataque aéreo de uno de los dragones que acompañaba a la flota, logra capturarlo.

Daemon toma los Peldaños de Piedra con el símbolo máximo de su éxito cristalizado en el cadáver destrozado de Craghas Drahar que arrastra hacia la orilla de la playa.

House of the Dragon | ¿Qué significa el final del capítulo 3?

La serie de HBO está inspirada por los libros Fuego y Sangre y El Mundo de Hielo y Fuego, de George R.R. Martin, obras que describen en mayor detalle los sucesos que acontecen en la producción televisiva con leves modificaciones por razones dramáticas o de tiempo. Con eso en mente, se pueden entender de mejor manera los acontecimientos que se mostraron en el tercer episodio de la adaptación.

Los Peldaños de Piedra son un conjunto de islas en el Mar Angosto, al este de Dorne y las Tierras de la Tormenta, las que están controladas por la alianza conocida como Triarquía, o también como el Reino de las Tres Hijas o más vulgarmente como Las Tres Put*s, lo que incluye la unión de fuerzas de las Ciudades Libres de Myr, Lys y Tyrosh.

El control de las Ciudades Libres sobre estos territorios de Poniente fue asegurado por el almirante myriense Craghas Drahar, quien comandó sus ejércitos y arrasó con los piratas que usualmente los habitaban. Con tal acción se ganó el apodo de Benefactor de los Cangrejos, al empalar a los prisioneros en las playas para que se ahogaran al subir la marea.

Así empezaron a cobrar peajes comerciales y desde Desembarco del Rey en un principio se mostraron dispuestos a pagar. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Craghas junto a sus aliados de Lys y Tyrosh decidieron aumentar los importes a niveles impensados, detonando el malestar en el reino y especialmente de la flota de Corlys Velaryon, que necesitaba de las rutas marítimas para continuar con sus negocios allende el mar.

En tanto, la discordia se alimentaba en la Fortaleza Roja, donde el rey Viserys I Targaryen se negó a nombrar como su heredero al príncipe Daemon Targaryen, por lo que este, ofendido, decidió establecer su propio reino.

Con la idea en mente, Daemon unió fuerzas con Velaryon y se dispuso a tomar los Peldaños de Piedra, con la flota de la Serpiente Marina a su favor, además de un ejército formado por mercenarios, asesinos y segundos hijos a cargo del dragón.

Ambos golpearon a la Triarquía en múltiples batallas, al mismo tiempo que intentaban dar con Drahar. Eso no pasó hasta dos años después de que comenzaron las incursiones: dado un momento, Daemon Targaryen se encontró cara a cara con Craghas y lo decapitó con su espada Hermana Oscura.

Daemon tomó el control de la mayoría de las islas y se autoproclamó Rey de los Peldaños de Piedra y el Mar Angosto, recibiendo su corona de Corlys Velaryon y contando con el apoyo financiero del Trono de Hierro.

Dos años después del triunfo, la Triarquía volvió a la carga, contando además con el apoyo de Dorne. Daemon se retiró a Desembarco del Rey, para posteriormente volver a luchar. Pero el giro llegaría cuando el hermano del rey supo de de la muerte de su esposa, Lady Rhea Royce, quien se cayó de un caballo. Su ambición condujo a Daemon a abandonar los Peldaños y dirigirse al Valle de Arryn para reclamar Piedra de las Runas, aún así no pudo quedarse con la herencia de Rhea, después de ser rechazado por su familia.

El príncipe dragón entonces tomó la decisión de casarse con la hija de Corlys, Laena Velaryon, dejando atrás definitivamente su historia con los Peldaños de Piedra e intentando suavizar su descenso en el linaje por el nacimiento de su sobrino Aegon II.

Pero debido a que el matrimonio no tuvo el consentimiento del rey Viserys, Daemon y Laena decidieron irse de Poniente con rumbo a Essos. Mientras visitaban distintas Ciudades Libres, una vez en Pentos se enteraron que Laena estaba embarazada y así nacieron sus hijas gemelas Baela y Rhaena.