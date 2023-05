¿Se retrasará la serie? Descubre si se paralizará su filmación o sigue adelante la nueva entrega de House of the Dragon.

¿Se atrasará? House of the Dragon revela qué pasará con la temporada 2 tras huelga de guionistas

Actualmente, más de 11.000 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se encuentran en huelga desde el pasado martes 2 de mayo, tras 16 años sin un hecho así. Aquella medida, podría paralizar de inmediato la producción de muchas series de televisión. Así mismo, muchos se han preguntado sobre el futuro de la segunda entrega de House of the Dragon. Conoce que pasará a continuación.

House of the Dragon 2 revela qué pasará tras huelga de guionistas

Según indican los reportes de Variety y The Wrap, la producción de HBO no tendrá ningún tipo de retraso como consecuencia de la manifestación de guionistas. Esto se debe a que todos los guiones de la próxima entrega de la serie dramática basada en la historia creada por George R. R. Martin ya fueron finalizados en meses anteriores, por tanto, el rodaje de la segunda temporada continuará sin obstáculos, y no existe indicio de que se retrase en su fecha de estreno.

Por el momento, aún no se sabe como HBO manejará cualquier reestrucutura del guion si se requiere en los textos de la serie. Basado en el autor George R.R. El libro de Martin Juego de Tronos, Fuego y Sangre, House of the Dragon ha estado en proceso de filmación en Warner Bros. Leavesden Studios desde el 11 de abril.

Así mismo, el estreno de la serie es una de las cosas más importantes para la plataforma HBO, y así lo dejó en claro Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO. Por tanto, sería algo muy terrible si no existen soluciones para los guionistas en huelga, y la ficción requiera de sus autores.

‘Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the Dragon ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y equipo asumieron un gran desafío y superaron todas las expectativas, entregando un programa que ya se ha establecido como una serie imperdible. Muchas gracias a George, Ryan y Miguel por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados de seguir dándole vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la temporada dos’.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon 2?

La ficción se estrena en 2024.