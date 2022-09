El tercer episodio de la serie dejó una escena muy particular entre la princesa Rhaenyra y un ciervo blanco y muchos fanáticos se preguntan qué significa.

House of the Dragon | ¿Qué significa la aparición del ciervo blanco en el tercer capítulo?

El tercer capítulo de House of the Dragon, emitido el domingo 4 de septiembre, trajo un nuevo e importante salto temporal en la historia de la Casa Targaryen. Eso no es todo porque también tuvo una escena muy importante que dio pistas sobre el futuro de la familia real.

Luego de la decisión del rey Viserys de casarse con Alicent Hightower en el final del segundo capítulo, el episodio tres mostró al príncipe Aegon, el primer hijo hombre del monarca en la celebración de su segundo cumpleaños.

Con las expectativas cada vez más altas para que el niño sea elegido como el sucesor de Viserys, a cambio de Rhaenyra, los hombres celebran masivamente su existencia e incluso se realiza una caza real.

La cacería pone a los hombres a buscar a un hermoso ciervo blanco, el que tiene un significado muy importante en la tradición de Game of Thrones, sin embargo, en lugar de ser un premio para el primogénito varón de Viserys, este animal tiene una escena particular con la princesa.

¿Qué significa la aparición del ciervo blanco en House of the Dragon?

Otto Hightower, la Mano del Rey menciona directamente que el descubrimiento de este animal es una señal de los dioses a favor de Aegon, por lo que los señores se pasan el día buscándolo, sin embargo, no tienen éxito y solo consiguen a uno marrón grande.

En el mismo capítulo, tras una discusión con su padre Rhaenyra escapa al bosque real, por lo que es perseguida por Sir Criston Cole. Tras pasar la noche y matar a un jabalí, al día siguiente ambos se disponen a volver al campamento. Es durante la cabalgata cuando el animal se les acerca.

La princesa y el ciervo se miran asombrados, y cuando Sir Criston piensa en hacer algo, ella le dice que lo deje pasar.

Pese a la inclinación de todo el reino por el príncipe Aegon para ser el sucesor al Trono de Hierro, la aparición del ciervo reafirma que Rhaenyra es la legítima heredera.

Al igual que en Game of Thrones, el Ciervo Blanco representa a la realeza. De hecho, el líder de la caza en House of the Dragon manifiesta que antes de que los Targaryen gobernaran Poniente y sus dragones se convirtieron en símbolos de poder, el ciervo era el que simbolizaba poder, gracia y majestuosidad.

De esta manera, su aparición es la señal de los dioses de que están eligiendo a quien consideran como auténtica sucesora del rey Viserys.