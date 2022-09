Los fanáticos del horror la esperaban hace un rato y ahora se comienza a pavimentar el camino para su estreno: Este martes la plataforma Hulu reveló el primer trailer de la nueva adaptación cinematográfica de Hellraiser.

Este nuevo salto a la pantalla de la obra cumbre del escritor Clive Barker promete elevar sus niveles de brutalidad así como presentar a los nuevos Cenobitas, partiendo por el Pinhead que interpretará la actriz Jamie Clayton, conocida por su rol de Nomi Marks en la serie que las hermanas Wachowski produjeron para Netflix, Sense8.

La historia se instala para seguir a una joven que lucha contra la adicción, quien toma posesión de una antigua caja de rompecabezas, sin saber que su propósito es convocar a los Cenobitas, un grupo de sádicos seres sobrenaturales de otra dimensión.

Lo mejor de todo es que el proyecto ha sido descrito como una "reimaginación leal, pero evolucionada, del clásico de terror de Clive Barker de 1987", a lo que se suma la absolutamente positiva adición del mismísimo Barker como productor.

David Bruckner, el director responsable de películas como The Night House y The Ritual, ahora se hace cargo de revivir la franquicia de Hellraiser, con el guión de Ben Collins y Luke Piotrowski (SiREN, Super Dark Times, The Night House).

Hellraiser, que ya tiene calificación R en Estados Unidos, debutará en el país norteamericano el próximo 7 de octubre. En tanto que se espera que a Latinoamérica llegue a través de Star+.