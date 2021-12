Hawkeye, la nueva serie de Marvel en Disney llegó a la pantalla hace algunas semanas y hay algunos misteriosos personajes de los que aún se sabe muy poco. Uno de ellos es el miembro de la Mafia Tracksuit, Kazi.

Pero eso está a punto de cambiar ya que el actor Fra Fee entregó detalles sobre el villano. El intérprete señaló a TVLine que el criminal no es tan malvado como todos creen. "No creo que sea una persona intrínsecamente malvada. Si no hay necesidad de derramamiento de sangre, creo que él decidirá no hacerlo".

Lo que se sabe de Kazi hasta el momento es que es el brazo derecho de Maya, ambos se conocen desde que eran pequeños y formaron un fuerte lazo.

"Existe un vínculo familiar entre los dos, habiendo crecido juntos, pero Kazi también es ferozmente leal a la [Mafia del Chándal]. Es la única sensación de estabilidad que ha conocido en su vida".

El actor también se refiere a la llegada de Yelena Belova (Florence Pugh), personaje que saltó a la pantalla en Black Widow.

A tan solo pocos capítulos por finalizar la serie, queda aún mucho por descubrir, una de las incógnita tiene que ver con la llegada del personaje y quién fue la persona que la contrató para dañar a Clint. Recordemos que Yelana era muy cercana a Natasha/Black Widow (Scarlett Johansson), quien también era muy amiga de Clint y falleció en los eventos de Avengers: Endgame.

Sobre esto, Fee señaló: “Lo que está en juego es cada vez más alto. El escenario en el que nos vamos a encontrar será épico, y no se sentirá particularmente navideño".

Sobre Kazi y Yelena señaló: “Nunca en un millón de años hubieran esperado que sus mundos chocarán de la forma en que lo ha hecho con todas estas otras personas por aquí que se dedican a sus cosas. Es un poco loco, pero es super divertido".