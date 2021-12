La primera temporada de Hawkeye acaba de llegar con su capítulo final la jornada de este miércoles a la plataforma de streaming Disney Plus. La serie de Marvel cuenta la historia del integrante de los Avengers, mientras prepara a quien será su pupila y la que continúe con el legado de Ojo de Halcón.

Acerca de si la serie tendrá una nueva temporada, los fans de Universo Cinematográfico de Marvel están ansiosos por saber si podrán seguir disfrutando de la serie protagonizada por Hailee Steinfield y Jeremy Renner en el futuro. Sin embargo al parecer todo estaría decidido ya que al igual que Wandavision y The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye fue anunciada como una serie limitada. Esto significa que no se tendría contemplado extender la serie con una segunda temporada. A diferencia de series como Loki y What If las cuales recibieron renovación luego del final de sus primeras entregas.

Pero puede que esto no sea lo último que veamos de Clint Barton en pantalla. En respuesta a las preguntas sobre la segunda temporada, el dúo de directoras Amber Templemore-Finlayson y Katie Ellwood, conocidas colectivamente como Bert y Bertie, le dijeron a Buzzfeed: "Es emocionante escuchar a los fans clamando por una segunda temporada. No podemos decir nada. Creo que es entonces cuando sabes que estás haciendo algo bien y que la gente está realmente satisfecha".

"Han estado presentes en esta montaña rusa y quieren más. Más Kate, más Yelena, más de todo. Es el Universo Cinematográfico de Marvel, así que estas historias continúan, ¿verdad?", expresaron al medio.

Revisa el trailer de la serie a continuación.

¿Te gustaría que Hawkeye tuviera una segunda temporada?