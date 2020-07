Retrasan estreno de "Halloween Kills" pero liberan un primer adelanto

"Halloween Kills" es la más reciente afectada por la pandemia del coronavirus y sufrió el retraso de su estreno dado que la crisis sanitaria no da tregua en Estados Unidos.

A través de Twitter, nada menos que John Carpenter, productor de la película y director de las primeras entregas de la saga, en conjunto con el cineasta David Gordon Green, entregaron un comunicado con el anuncio y las respectivas explicaciones dedicadas a los fanáticos.

"En las últimas semanas, nuestra familia cinematográfica ha visto las proyecciones para la exhibición en cines con una obvia preocupación. Hemos discutido y luchado con la mejor forma de presentar 'Halloween Kills' a los fieles fanáticos alrededor del mundo, como también invitar a nuevas audiencias a vivir la experiencia", parte diciendo el mensaje.

I know you all have been looking forward to an update on the status of "Halloween Kills". Here it is: pic.twitter.com/EWivyipYgR