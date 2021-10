Halloween Kills | ¿La nueva película de Michael Myers tenía otro final? Aquí te contamos sobre la escena que no viste

Halloween Kills finalmente pudo llegar a los cines del mundo, después de una postergación de más de un año por la pandemia. Eso sí la entrega no llegó con el final que originalmente tenía presupuestado. O sea que ¿la nueva película de Michael Myers tiene un final alternativo? La respuesta corta es sí, la respuesta larga te la contamos a continuación.

La noche de Halloween en la que Michael Myers (James Jude Courtney y Nick Castle) regresó aún no se ha terminado. Minutos después de que Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), su hija Karen (Judy Greer)y su nieta Allyson (Andi Matichak) dejaran encerrado y ardiendo al monstruo enmascarado, Laurie se dirige rápidamente al hospital para tratar sus heridas, creyendo que todo ha terminado.

Pero cuando Michael consigue liberarse, su ritual sangriento continúa. Mientras Laurie lidia con su dolor y se prepara para defenderse, mientras sirve como inspiración para que todo el pueblo Haddonfield se levante contra el asesino en masa.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto aún la película y no quieres conocer detalles de la trama te recomendamos dejar de leer esta nota aquí. ---

Halloween Kills: ¿Cómo termina la versión que está en los cines?

La película que llegó la semana pasada a los cines chilenos y latinoamericanos concluye precisamente donde se forjó el desquiciado espíritu de Myers: en el dormitorio de la antigua casa de Michael donde el asesino, con sólo seis años, mató a su hermana mayor Judith Myers, en aquella noche de 1963.

En la conclusión de la nueva entrega, en el presente de la historia, la víctima es nada menos que Karen, la mismísima hija de Laurie, tras recibir un violento ataque de parte de un recuperado Michael.

Después del asesinato, hay un corte directo al rostro de Laurie mirando las balizas azules y rojas de la policía, desde una ventana del hospital, lejos de la reciente masacre que involucró a su hija y a su nieta, aunque esta última salvó con vida con una pierna quebrada, tras caer por una escalera.

La película concluye precisamente con una imagen de Michael Myers con su característica máscara quemada y ensangrentada, mirando a través de la ventana de la habitación de Judith. Corte a negro. Entran los créditos, dejando en suspenso la historia de cara a la conclusión que se llamará Halloween Ends y tiene proyectado su estreno para octubre de 2023.

Halloween Kills: ¿Cómo termina la versión original del guión?

De acuerdo con ComicBook.com, los responsables del film tenían presupuestado un final diferente para tan crucial momento de suspenso. El guión indicaba que todo concluiría con Laurie enterándose de la muerte de Karen y tomando el cuchillo que Allyson había dejado envuelto en su chaqueta en medio esta película, dando la impresión de que estaba lista para el enfrentamiento definitivo con Michael.

Si bien uno de los lemas de esta entrega es "el mal muere esta noche", lo cierto es que el mal no morirá hasta que Laurie y Michael se enfrenten una vez más, y claro, debería ser la oportunidad definitiva.

El guión original, escrito por el director David Gordon Green y los co escritores Danny McBride y Scott Teems, Michael asesinaba a Karen dejando el cuerpo en el mismo lugar que dejó a Judith años atrás, entonces sonaba su celular por una llamada entrante de un un usuario desconocido.

Quien llamaba era nada menos que Laurie llamando desde un teléfono público del hospital. "Nada excepto una respiración se escucha desde el otro lado de la línea. La cara de Laurie lo dice todo. HORROR", indica un extracto del libreto.

En el fondo, Laurie sabe lo que pasó: Él llegó a su casa. Su hija está muerta. Pero tiene claro que no hay tiempo para un duelo. Laurie menciona el nombre de su hija. Myers sólo respira al otro lado del teléfono.

El teléfono queda colgando, mientras Laurie desaparece entre la muchedumbre que aún repleta el hospital y Halloween Kills concluye con un cuadro congelado del cuchillo ensangrentado.

Halloween Kills: ¿Por qué cortaron la escena final?

De acuerdo con las especulaciones de los medios especializados, este sería el final extendido cuya existencia fue recientemente revelada por el director David Gordon Green.

Refiriéndose a la película que llegó a los cines, Green explicó a Collider que "este es el corte del director de punta a cabo, pero hay una escena adicional que filmamos y que estaba guionizada".

"De verdad creo que es una escena brillante. Así que haremos una versión extendida en el DVD, sólo para que la gente vea un final más amplio que es diferente y atractivo", añadió.

"Terminamos cambiándolo cuando nos sentimos más seguros al tener claro donde íbamos a retomar las cosas en la próxima película, no parecía auténtico en el camino al que nos dirigimos", explicó Green.

Y a eso sumó que "era bueno en su propio derecho de ser una película para una revisión, pero sabiendo hacia donde nos encaminamos y donde retomaremos -algo que descubrirán en un año más-, simplemente no parecía la sensación correcta para dejarle a la audiencia".