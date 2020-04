HBO y HBO Go revelan los estrenos que tendrán para mayo

HBO anunció la serie de contenidos que desplegará tanto en su señal de cable como en su plataforma HBO Go durante el mes de mayo.

Películas, documentales y series con rostros conocidos del mundo hollywoodense son parte de lo que entregará el servicio durante los 31 días que vendrán.

A continuación el detalle de los títulos destacados:

NUEVAS SERIES

I KNOW THIS MUCH IS TRUE | 10 de mayo

HARD | 17 de mayo

NUEVOS DOCUMENTALES

ATLANTA’S MISSING AND MURDERED | 11 de mayo

NATALIE WOOD: WHAT REMAINS BEHIND | 12 de mayo

NUEVOS EPIDOSIOS

INSECURE, Temporada 4

BATWOMAN

PELÍCULAS ESTRENO

ANNABELLE VIENE A CASA | 2 de mayo

JEFA POR ACCIDENTE | 9 de mayo

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 | 16 de mayo

CHICOS BUENOS | 23 de mayo

UN AMIGO ABOMINABLE | 30 de mayo

ÚLTIMO EPISODIO

WESTWORLD, Temporada 3 | 3 de mayo

MY BRILLIANT FRIEND, Temporada 2 | 4 de mayo

TODXS NOSOTRXS, Temporada 1 | 10 de mayo

RUN | 24 de mayo

KATY KEENE, Temporada 1 | 29 de mayo

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE VER EN HBO GO – TÍTULOS QUE SALEN

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN | 6 de mayo

RAMPAGE | 8 de mayo

CHRISTOPHER ROBIN | 31 de mayo

BRAVE | 31 de mayo