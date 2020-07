Conoce los estrenos que HBO proyecta para agosto

HBO confirmó los atractivos que tendrá tanto en su señal de cable como en su plataforma de streaming, HBO Go, durante el mes de agosto.

En materia de series, llegará el estreno de "Lovecraft Country", mientras que también será el momento de despedirse de la primera temporada de "Perry Mason", aunque sólo por un tiempo, porque ya tiene confirmada su segundo ciclo.

La nueva versión de "Los Ángeles de Charlie"; la secuela de "El Resplandor", "Doctor Sueño"; y la adaptación del cómic "The Kitchen"; brillan entre los estrenos cinematográficos del mes.

A continuación el detalles de lo que llega y se va:

Estrenos Series / Documental

LA UNIDAD | 3 de agosto a las 21hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

LOVECRAFT COUNTRY | 16 de agosto a las 21hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

SHOWBIZ KIDS | 11 de agosto a las 19hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

Estrenos Películas

ÁNGELES DE CHARLIE (CHARLIE’S ANGELS) | 1 de agosto a las 21hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

REGRESA A MI (BEN IS BACK) | 8 de agosto a las 21hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

DOCTOR SUEÑO (DOCTOR SLEEP) | 15 de agosto a las 21hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

LAS REINAS DE CRIMEN (THE KITCHEN) | 22 de agosto a las 21hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

LAST CHRISTMAS: OTRA OPORTUNIDAD PARA AMAR | 29 de agosto a las 21hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

Estrenos capítulos / Finales de temporada

ROOM 104, Temporada 4 | Todos los viernes a las 22.30 en VTR, Directv y TuVes y 23hs para el resto de Chile.

I’LL BE GONE IN THE DARK (EL ASESINO SIN ROSTRO) | Final de temporada el 2 de agosto a las 22hs para Directv, VTR y Tuves y 23hs para el resto de los cableoperadores, por HBO y HBO GO

PERRY MASON | Final de temporada el 9 de agosto a las 21hs para VTR, Directv y Tuves y 22hs para el resto de Chile.

I MAY DESTROY YOU | Final de temporada el 31 de agosto a las 22hs para Directv, VTR, Tuves y 23hs para el resto.

BATWOMAN | Final de temporada el 28 de agosto a las 21hs para Directv, VTR y Tuves y 22hs para el resto.

Última Oportunidad | Los títulos que salen de HBO Go

EL PRIMER HOMBRE EN LA LUNA | 7 de agosto

MEGALODÓN | 28 de agosto

PIRATAS DEL CARIBE: LA MALDICIÓN DEL PERLA NEGRA | 31 de agosto

ARMAGEDDON | 31 de agosto