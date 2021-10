Grey's Anatomy, el drama médico de ABC sufrirá una nueva perdida, al menos así lo indica el avance del nuevo capítulo donde una gran explosión sacude a Seattle afectando al equipo de doctores pero además a los bomberos de Station 19, el spin-off de la serie.

La promo señala que un personaje morirá, pero los televidentes no saben aún de que serie será la perdida, sin embargo, el tráiler da pistas sobre quien sería el rostro que saldrá de pantalla.

El nuevo capítulo se estrenará el jueves 11 de noviembre y el avance muestra a distintos personajes muy afectados por lo ocurrido. Primero esta Ben, el ex cirujano de Seattle Grace que ahora es bombero esta inubicable, su esposa, la doctora Miranda Bailey trata de llamarlo pero el no contesta. En la escena siguiente se ve a la jefa del hospital junto al equipo médico ingresando a un paciente herido, pero no se le ve la cara. ¿Puede ser Ben?

Después esta Sullivan, luego de que su ex esposa fuera comunicada de una segunda explosión por Travis o Farouk, el sobrino de Owen Hunt, ya que se su madre, Meghan, se ve llorando en escena.

¿Qué serie perderá a un personaje? ¿Station 19 o Grey's?

La sinopsis de Station 19 dice que la explosión "cambia la vida de nuestros bomberos para siempre", mientras que la de Grey's solo dice que hay un "trauma entrante golpeando cerca de casa".