Gigi Hadid dedica tierno mensaje a Zayn por el día del padre: "Khai es muy afortunada de tener un papá que la quiere tanto"

La modelo Gigi Hadid celebró a su pareja, el cantante Zayn Malik en su primer día del padre, con una tierna postal junto a su hija Khai.

A través de sus redes sociales Hadid compartió una fotografía del ex One Direction sosteniendo a la pequeña con el mensaje: "¡Nuestra Khai es tan afortunada de tener una baba (Papa) que la ama tanto y hace cualquier cosa para verla sonreír!", comenzó señalando, luego agregó: "@zayn Feliz primer día del padre ... Estoy muy agradecida por todas las pequeñas partes de ella que eres tú. Te queremos mucho".

En septiembre del 2020 nació la primera hija de la pareja, sobre como ha sido la paternidad para el artista, en una entrevista con "Valentine in the Morning" reveló que: "Me ha sorprendido el hecho de que haya sido tan fácil adaptarse a ella", continuó. "Me encanta pasar mis días con ella, pasar el rato con ella, simplemente hacer cosas realmente relajantes y relajantes. Simplemente viendo programas para niños en la televisión, en Netflix, aprendiendo rimas infantiles, rodando con ella y cantándole".

"Es un ritmo de vida realmente diferente, pero sin duda ha sido muy fácil adaptarse a él. Creo que eso es lo más sorprendente". señaló el ex integrante de 1D.