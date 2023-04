Hace unas semanas atrás confirmaron su relación Gala Caldirola y el exfutbolista Mauricio Pinilla luego de varios meses de rumores. El encargado de dar la noticia fue Pinilla quién a través de su cuenta de Instagram publicó una foto escribiendo “El amor es libre y libremente te elijo” en la imagen se puede ver a la pareja besándose.

Con el pasar de los días la pareja se ha llenado de malos comentarios de parte de las seguidores de la modelo y el exfutbolista, por lo que la ex chica reality salió a expresar un sincero desahogo debido a las críticas que ha enfrentado por su nueva relación.

Gala Caldirola sigue manifestando su amor por Mauricio Pinilla

El pasado domingo la española publicó un video en el cuál se le ve realizando un juego con Mauricio Pinilla y escribió un reflexivo mensaje. “Nos hacemos bien. Justificar el amor está de más. Pero necesitamos expresarnos. Nos conocimos cuando ni siquiera lo buscábamos, conectamos y nos enamoramos sin forzarlo", empezó diciendo.

Muchos cuestionaban si Pinilla le había sido infiel a su ex esposa pero la española en su publicación fue tajante y dejó en claro que no fue así:"Éramos dos personas solteras, con un pasado y una historia vivida, pero sin mentiras ni engaños nos aceptamos y sin ninguna intención de hacer daño nos elegimos". Además cuestionó lo siguiente: “Mi pregunta es, ¿quién pide permiso para amar? ¿Quién está libre de pecado para juzgar una historia que no conocen?".

Las haters están acostumbrados a opinar de la vida privada de las figuras públicas es por esto que Gala señaló “es una persona de carne y hueso, imperfecto y probablemente yo tengo más defectos que virtudes, ¿pero saben lo que nos une? Las ganas de ser felices y lo honestos que fuimos el uno con el otro desde el minuto 1". La gente idealiza personas y relaciones, nosotros no, no buscamos ser la historia del príncipe azul y la princesa. Nosotros buscamos una relación honesta", destacó.

"Yo acepto tu pasado y tu proceso. Tú aceptas mi pasado y mis miedos. Mauricio es una persona que ama profundamente a sus hijos y a su familia, y solo los que no conocen la historia se dan el derecho a cuestionar eso", finalizó en su Instagram.