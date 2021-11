La jornada de este miércoles se vivió uno de los capítulos más emotivos del El Discípulo del Chef y es que los mentores del espacio Ennio Carota, Carolina Bazán y Sergi Arola escogieron a los finalistas del espacio y también a quienes debieron abandonar la competencia a puertas de la gran final.

Tras una ardua última competencia, el bailarín Iván "potro" Cabrera fue el escogido para salir del espacio gastronómico.

“Primero que todo estoy contento de haber llegado hasta acá, la verdad es que para mí, haber llegado hasta acá es un tremendo premio. La verdad es que la cocina me gusta, yo soy el que cocina en mi casa y no lo digo para agradar ni para ser el pobrecito ni nada, pero yo sí cocino a mis hijos", señaló Cabrera.

La eliminación tomó por sorpresa a todos sus compañeros quienes se vieron muy afectados por la decisión de los chefs, en especial Gala Caldirola, quien no pudo contener su emoción ante la eliminación de su amigo.

"Me gusto mucho conocerte, eres una muy linda persona, me da mucha pena que se vaya”, señaló visiblemente afectada, quien luego agregó: "Me alegró haberte conocido, te deseo solo cosas buenas en la vida. Eres una linda persona y te lo mereces”.

Cabrera también agregó palabras para su amiga dentro del espacio. "No la conocía en persona, la vi un par de veces por ahí en algunos programas y muchas veces uno tiene un pensamiento sobre una persona y está completamente equivocado. Yo me encontré con una mujer que fundamentalmente ya siendo una tremenda madre es una tremenda mujer. Y yo le dije es inefable, porque lo inefable es algo que no se puede describir, no hay palabras para describir una mujer como ella. Estoy contento de haberte conocido, una mujer totalmente íntegra", señaló Cabrera.