"Funky Monks": El documental que recuerda los procesos creativos de Red Hot Chili Peppers junto a John Frusciante

Los fanático sde Red Hot Chili Peppers están de fiesta. En lo que ya es considerado como una de las noticias del año en materia de espectáculos: John Frusciante vuelve a la banda y los festejos se han viralizado en redes sociales.

"Funky Monks" es un documental, que tiene calidad de registro histórico por mostrar la grabación del uno de los álbumes más icónicos de la banda californiana, "Blood Sugar Sex Magik".

Fue el segundo disco que el grupo grabó con Frusciante, de ahí emanan hits como "Suck My Kiss", "Under The Bridge" y "Give it Away", además de que la placa es una de las muestras más evidentes del potencial que tiene el grupo jugando con los integrantes más valorados de su formación.

Ahora que el guitarrista vuelve, siempre es bueno recordar la magia que es capaz de lograr el cuarteto:

También existe una versión alternativa del trabajo audiovisual de culto, que contiene 19 minutos más, eso sí, sin subtítulos.