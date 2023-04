El animador de televisión, Daniel Fuenzalida, reaccionó contra Mauricio Israel por sus dichos sobre Fernando Solabarrieta durante el programa de TV+, "Sígueme y te Sigo", en donde señaló que se especula que el comentarista deportivo estaba recibiendo un tratamiento contra las adicciones.

Tras esto, el conductor de Me Late, que además es parte de una fundación contra las adicciones, utilizó sus redes sociales para referirse al tema, señalando que Israel no debió entregar esa información, ya que puede resultar perjudicial para alguien que está en tratamiento.

“Yo no tengo nada, ni una fijación en Mauricio. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad o abrir este video, para decir que Mauricio ha sido tremendamente irresponsable en citar a una persona que está en un tratamiento contra el alcohol y drogas. Esto puede ser tremendamente perjudicial.

Luego añadió: "Esto si se amplifica puede tener un retroceso en la persona en su proceso. Entonces yo hago un llamado a los comunicadores, especialmente a Mauricio, que cuando se hable de este tipo de tratamiento, de intervenciones, sea más privado“.

“Si la persona no ha decidido decirlo, no lo ha decidido su familia, no tiene por qué Mauricio ni nadie andar contando quién está en un tratamiento y quién no. Esto puede ser un retroceso“, añadió.

Más adelante, Fuenzalida señaló que “yo soy de la idea de ojalá contarle a todos el mundo que uno está en un proceso, que se rehabilitó del alcohol, de las drogas. Por eso, es muy protector. Yo soy de la idea de eso. Soy partidario de eso. De decir, ‘oye, me rehabilité, yo era consumidor de droga, tomaba alcohol y me rehabilité’. Y lo encuentro genial. Lo encuentro muy bueno, porque además es súper protector".

"Pero eso es decisión de cada persona. Es decisión de la persona que está viviendo ese proceso. Es decisión de su familia. De su entorno“, agregó, para luego añadir: "No tiene porqué una persona como Mauricio Israel venir a decir 'oye tal se está rehabilitando' si no tiene el pase, no tiene la autorización de aquella persona que está en ese proceso, porque es muy invasivo".

Dichos de Mauricio Israel sobre Fernando Solabarrieta

En el programa de TV+, el panelista de Sígueme y te Sigo señaló que comentarista deportivo estaría pasando por un complejo momento personal, ya que estaría internado en una clínica de rehabilitación contra adicciones, agregando que además se especula que estaría distanciado de su esposa Ivette Vergara.

“Se especula dos cosas, uno sobre la situación matrimonial que estaría atravesando Fernando con Ivette", para luego agregar que el oriundo de Puerto Natales podría estar "recibiendo tratamiento en este minuto, en qué circunstancias, dónde, cómo, cuándo y con quién, no lo sé", expresó.

“La razón por la cual sale del trabajo de ESPN es porque él había tenido algunas llegadas tarde o no llegadas a trabajar y eso está relacionado con ciertas adicciones”, agregó.

