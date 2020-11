"Fue una agonía": Michael J. Fox recuerda el anecdótico día que conoció a Lady Di

El actor Michael J. Fox hizo una particular confesión el jueves pasado cuando fue invitado al programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon mientras hablaba de su libro "No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad".

En el espacio, el interprete habló sobre el día que conoció a la princesa Diana de Gales en el avant premiere de la cinta "Volver al Futuro", el cual protagoniza.

"Es cierto. El estreno mundial fue en Londres, comenzó contando. "Ella estaba sentada a mi lado y las luces se apagan y me doy cuenta de que estoy a un falso bostezo y un brazo estirado de estar en una cita con ella”, dijo en tono de broma.

El hecho fue en 1985, cuatro años después que la Princesa de Gales, contrajera matrimonio con el Príncipe Carlos.

"Pero luego lo que pasó fue que la película empezó y yo necesitaba ir al baño, así que el resto de la función estuve sentado ahí, muriendo, no podía decirle nada", afirmó entre risas.

"Podría haber sido la mejor noche de mi vida, pero fue solo una pesadilla, una agonía", expresó.

El actor, quien interpretró a Martin McFly en la cinta, relató que con el poco trato que llegó a tener con Diana pareció ser una persona dulce y amable "pareció reír un par de veces, no estaba abucheando", finalizó.

Recordemos que Michael J. Fox lanzó su cuarto libro "No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad", donde hace memorias del mal de Parkinson que le diagnosticaron cuando tenía 29 años y que lo obligó a retirarse por segunda vez de la actuación.