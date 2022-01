Periodista y ex futbolista hablaron del conflicto que detonó una amistad.

Francisco Sagredo recuerda cuando reventó a Mauricio Pinilla: "Me iba a sacar la cresta cuando me viera"

Francisco Sagredo recordó la vez en que reventó al aire a Mauricio Pinilla de manera tan fea, que el futbolista se enojó al punto de querer golpearlo. Pero ahora andan como uña y mugre, y son pura amistad de la linda.

El asunto es que en 2008, Pinilla se fue al Apollon Limassol de Chipre, el que es considerado uno de los momentos más bajos de su historia futbolera. Fue de ese episodio que se colgó el periodista para darle con todo y no consejos.

Prácticamente lo reventó al aire, el delantero se enteró y le hirvió todo. "Lo critiqué duro, a Mauricio le contaron y me mandó a decir que me iba a sacar la cresta cuando me viera, jajaja... Son cosas del fútbol", comentó ahora Sagredo a LUN.

Alejados de la polémica, Francisco y Mauricio son compañeros ahora en F360, de ESPN, y en charlas que dictan como dupla.

Pero la voz de Agricultura también recuerda que "a los pocos meses de ese comentario nos encontramos cara a cara. Y nada. Hablamos y arreglamos todo como adultos".

"Viéndolo con perspectiva, creo que fui muy duro con él. Me sirvió de aprendizaje", postuló.

Y también comentó que "Mauricio es un tipazo. Se integró bien al equipo [de F360] y en mi rol me tocó acogerlo lo mejor posible. Tiene muchas ganas de aprender, escucha consejos. La buena onda se dio muy rápido".

¿Qué dice Mauricio Pinilla sobre Francisco Sagredo?

"No teníamos mayor cercanía, pero el tiempo nos dio la posibilidad de encontrarnos, conocernos en la pega y ahora emprender con las charlas", admitió al mismo periódico el ex futbolista.

De hecho, resalta que "Pancho me ayudó muchísimo en la preparación para los Juegos Olímpicos el año pasado y en todo, en general. Me da ideas y también me escucha, soy muy agradecido de eso".

"Congeniamos súper bien, tenemos muchas cosas aficiones. Ambos vivimos en Italia y ha-

blamos entre nosotros en italiano para molestar al resto de los muchachos en ESPN, jajaja".

"Tenemos una excelente relación, disfrutamos, nos reímos y tenemos una visión de futuro para seguir haciendo muchas cosas juntos", concluyó.