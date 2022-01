El actor Francisco Reyes será parte de la nueva teleserie de Mega, recordemos que el actor arribó a la estación el año 2019 y participó en "Yo soy Lorenzo", sin embargo, la ficción se vio interrumpida por la pandemia provocada por el coronavirus.

BiobioChile señala que el actor será el protagonista de la nueva vespertina del canal, la cual sucederá a Pobre Novio, teleserie actualmente al aire. Compartirá pantalla con Amparo Noguera, recientemente se conoció la llegada de la actriz al canal. Ambos intérpretes han compartido pantalla en más de una ocasión.

Fueron pareja en Pobre Rico, Vuelve Temprano y compartieron créditos en las teleseries Donde esta Elisa, El Laberinto de Alicia y Los Capo.

La actriz conversó con Revista Wikén sobre su llegada a Mega, en donde señaló: “No puedo decir mucho, sólo que es un personaje que a mí, en particular, me tiene muy entretenida. Es muy activo, tiene mucha historia, muchos lugares para dónde moverse dramáticamente hablando”, detalló.

Francisco Reyes, en conversación con BioBioChile se refirió a su nuevo proyecto en la estación. “Estoy muy contento de tener trabajo, creo que hay que agradecer a Mega que durante todo este escenario difícil, de pandemia, no haya cerrado su área dramática. Si bien han externalizado se han mantenido haciendo proyectos y eso se agradece”, expresó