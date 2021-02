Fran García-Huidobro relata incomodo momento que vivió en la calle: "¡Basta ya! No queremos más eso”

La ex animadora de Primer Plano, Francisca García Huidobro, contó a través de sus redes sociales una incomoda situación que le toco vivir mientras iba transitando por la calle.

La conductora de Cómplices, programa que trasmite todos los viernes a través de redes sociales junto a Ignacio Gutiérrez, explicó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. “Los hombres no entienden” comenzó señalando.

Luego narró los hechos. "Hoy caminando 2 de ellos se dieron vuelta sin ningún pudor a mirarme el poto. Como los caché por el espejo, me vi vuelta y les dije: ‘Igual no tengo tanto poto, ¿No? Ahí quedaron. ¡Basta ya! No queremos más eso”. escribió en el mensaje que compartió en su red social.

Tras eso, compartió otro vídeo debido a los comentarios que recibió por parte de sus seguidores quienes le preguntan por el espejo y si caminaba en la calle con el, para quienes hacían la consulta indicó que “a todas y todos los que me preguntan si ando con un espejo caminando, No. Iba yo caminando hacia una puerta de vidrio, así pude ver a los tipos de atrás!, luego añadió "No suelo ir con un espejo por delante caminando”. respondió enfáticamente.