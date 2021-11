La ex figura televisiva Francisca García-Huidobro se mostró incómoda y furiosa después de que descubrió que la vincularon el candidato presidencial José Antonio Kast, en un clip que ha tenido alta viralización en redes sociales.

Usuarios desconocidos tomaron un video originalmente publicado en Instagram para compartirlo en Tik Tok con un llamado a votar por el postulante a La Moneda.

"Vota 2, vota Kast", dice en al parte inferior del video que muestra a García-Huidobro bailando junto a su hijo Joaquín.

Lo cierto es que se trataba de un clip en el que ambos aparecían festejando juntos el cumpleaños de Julio César Rodríguez, registro a modo de saludo público para el conductor de Contigo en la Mañana.

Fran García-Huidobro: ¿Qué dijo la ex de Julio César Rodríguez?

La ex conductora de Primer Plano tomó una captura del video y la compartió con un mensaje demostrando su molestia por lo que había hecho.

"Este video circula en TikTok, no sé con la autorización de quién. Sobre todo porque incluye a un menor de edad", partió escribiendo la ahora influencer de Instagram.

Y añadió que "no soy votante de Kast y me parece muy violento que usen una imagen mía y de mi hijo para promocionar una campaña que no me representa PARA NADA".

A esa historia se sumó un mensaje pidiendo ayuda: "si alguien sabe cómo denunciar este tipo de ‘artimañas’ que me escriba".

"Nunca lo subimos a TikTok, pero de alguna forma lo pusieron en esa aplicación y lo hacen pasar como campaña... nada más lejano a nosotros", puntualizó.