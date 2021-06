Foo Fighters anuncia disco tributo a Bee Gees

Recientemente, Foo Fighters causó revuelo por ser la primera banda en hacer un show sólo para público vacunado. Pero ahora llámala atención nuevamente, tras anunciar que un disco tributo a los Bee Gees el próximo 17 de julio, en el marco del evento conocido como Record Store Day.

Rebautizados como "The Dee Gees", los de Dave Grohl presentarán Hail Satin, placa que incluirá cinco canciones de los hermanos Gibb, entre las que cuentan You Should Be Dancing, Night Fever y Shadow Dancing, de Andy Gibb.

Pero no sólo de covers vive el hombre, así que este nuevo trabajo discográfico también incluirá cinco temas en vivo de su más reciente álbum Medicine at Midnight.

Hail Satin, de The Dee Gees, será estrenado el 17 de julio en plataformas de streaming y en formato vinilo en una edición limitada.