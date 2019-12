Fiebre de "Star Wars": TNT y Warner Channel preparan maratones de cara al estreno de "The Rise of Skywalker"

¿Tenías el snack y el bebestible listo para lanzarte con una maratón de las 8 películas de "Star Wars", en la previa al estreno de "The Rise of Skywalker", cuando te diste cuenta que Netflix sacó todas las películas de su catálogo excepto "The Force Awakens"?

En Red Gol te tenemos la solución para aumentar la fiebre por la saga intergalática, porque dos canales de cable están preparando sendas maratones con las películas de la saga.

Desde las 8:40 horas del sábado 14 de diciembre y el domingo 15 a partir de las 6:20 horas, Warner Channel y TNT darán rienda suelta a la locura programando "Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma", "Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones" y "Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith".

Más tarde, se pondrá al aire "Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca", "Star Wars Episodio VI: El Regreso del Jedi" y "Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza".

El remate vendrá de la mano de "Rogue One: A Star Wars Story", que sellará ambos días la maratón.

Por su lado, TNT decidió ir más allá con una programación especial en torno a la franquicia creada por George Lucas también para el jueves 19 de diciembre, día en que desde las 06:42 horas exhibirá el "Episodio I: La Amenaza Fantasma", el "Episodio II: El Ataque de los Clones" y el "Episodio III: La Venganza de los Sith".

Además, repetirá los Episodios II y III el viernes 20, a partir de las 07:52 horas; el sábado 21, desde de las 19:51 horas; y el domingo 22, a las 16:01 horas.