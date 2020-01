¿"Mejor que la Jani Dueñas"? Pamela Leiva conquista Olmué 2020, pero divide las redes

"¿Cómo lo han pasado hasta ahora?", preguntó la comediante Pamela Leiva al público. "Bieeeeen", le respondieron desde El Patagual, durante la segunda jornada del Festival del Huaso de Olmué. Sin embargo, la conquista no absoluta, ya que las redes se dividieron ante su rutina.

La propuesta de la comediante se inspiró tanto en su historia familiar, pasando por su divorcio, como también en experiencias vinculadas a la crítica social y la actual crisis que vive Chile.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales y hubo de todos tipos. Los que apoyaron a Leiva y los que condenaron su rutina. También inspiró memes y más...

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Pamela Leiva sacó la voz con lo que pasa en Chile. Y desde una plataforma pública. Se merece todo mi respeto por no ser amarilla y no fingir que acá no pasa nada. #OlmueTVN #Olmue2020

El que no se rió por la atención en un hospital público no cacha ná de ser pueblo, grande wachita Pamela Leiva !! ���� #OlmueTVN

#OlmueTVN se que Pamela Leiva ha dicho unas cuantas verdades, pero le falta rematar en sus chistes o contar sus historias. Voy hacer honesta le tenía más fe, me he reído en algunos momentos, pero se tiene que pulir más su rutina. Y la Sra. de rosado que la goza se pasó!!

No me he reído a carcajadas con Pamela Leiva, pero me entretiene bastante y a ratos igual me río �� #OlmueTVN