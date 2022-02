El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar o popularmente conocido como Festival de Viña, es el certamen músical más importante del país, el cual es organizado por el municipio de Viña del Mar desde 1960.

Este evento es trasmitido a todo Latinoamérica y a contado con la presencia de artistas de talla mundial como Daddy Yankee, Juan Luis Guerra, The Police, Sheena Easton, Luis Miguel, Backstreet Boys, Nelly Furtado, entre otros.

Y debido a la pandemia Covid-19 su edición 2021 estuvo suspendida y recientemente el Concejo municipal de Viña del Mar decidió cancelar su edición para el 2022. A continuación te contamos las razones.

¿Por qué se canceló el Festival de Viña del Mar 2022?

Como mencionamos anteriormente, el Concejo municipal de Viña del Mar anunció la cancelación del Festival de Viña del Mar 2022 por segundo año consecutivo.

Según lo informado, la suspensión del evento se debe a que no resulta rentable económicamente debido a la pandemia del Covid-19 y sus aforos establecidos, ya que en caso de realizarse solo contaría con el 35 % de la capacidad de la Quinta Vergara, es decir, 14.100 asistentes en total. La petición de la cancelación fue realizada por Canal 13 y TVN.

Otro de los factores que influyen en esta determinación, se dice que los artistas internacionales que pudieran estar contemplados en el evento no tienen planeado viajar a Latinoamérica por el momento o si no se pueden presentar por contagio de Covid, no se podrán reemplazar rápidamente.

Ante esta situación, la alcaldesa de la zona, Macarena Ripamonti, se refirió al respecto: "Esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que tener mejores bases de licitación, la ciudad abierta para las mejores transacciones y que el Festival de Viña del Mar se tenga que hacer el 2023 y no solo eso, sino que sea el mejor que cualquier persona haya visto".