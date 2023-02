La Gala de Viña del Mar finalmente volvió a la pantalla tras dos años de ausencia, el evento que se realizó este viernes y que da el vamos oficial a la semana festivalera no estuvo exento de polémicas.

Una de las más comentadas en redes sociales fue el desaire que vivieron los animadores de Mega, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, quienes tras pasar por la Alfombra Roja no conversaron en pantalla con los presentadores de Noche Cero.

Durante la edición de este sábado del programa, Los conductores del matinal de Mega, Mucho Gusto, se refirieron al incómodo momento que vivieron.

José Antonio Neme señaló que desde la llegada al evento ya se presentaron los primeros inconvenientes. "Era más sencillo entrar a Ucrania que a la Gala, con eso te digo a todo", luego agregó: "un acceso feo básicamente, el ingreso era muy incómodo".

Cuando llegaron a la Alfombra Roja, ambos pasan juntos y el periodista señala que vio a Eduardo Fuentes en la tarima donde conversaba con los invitados, pensando que como ellos son de otro canal, la entrevista sería breve.

Sin embargo, cuando comienza a caminar hacia el lugar son detenidos por un productor quien le dice 'salgan de ahí, vayan a la prensa".

El animador señala que Karen le expresó la situación: "Te diste cuenta de lo que nos hicieron, te diste cuenta de la humillación de la que hemos sido objeto", reveló el comunicador.

Tras esto reveló que los productores de los canales se les acercaron para preguntarles qué ocurrió, sin embargo, ellos seguían consternados por lo sucedido y se retiraron prontamente.

Durante la conferencia de prensa, en donde estuvo presente RedGol, José Antonio Neme se refirió a su llegada a la Gala. "Yo me declaro siempre en reflexión, pero no podía dejar solo a mi compañera. Tengo un deber con el programa, tengo un deber con el canal y tengo un deber con Karen. Y no sé si yo solo hubiese venido, pero tengo un compromiso con mi equipo".