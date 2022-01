Karen Doggenweiler estuvo en el tercer episodio de Socios de la Parrilla, momento en el que recordó el acercamiento que tuvo con Chayanne en una edición del ya extinto programa Viva el Lunes.

En diálogo con Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, la periodista fue consultada sobre la posibilidad de que el cantante haya quedado "encantado" con ella.

Karen, humilde, aseguró que "no sé si es tan así. El manager de Chayanne me contó que 'oh, no te había contado pero a Chayanne le encantó cuando bailaste, encontró que tenías tanto ritmo'".

Y a eso sumó que "le dije 'oye si las chilenas bailamos súper bien, si a veces los hombres no bailan bien'".

Fue en la década de los 90's en el programa de Canal 13 Viva el Lunes que la animadora se encontró con el cantante puertorriqueño, a quien terminó eclipsando con un sensual baile al ritmo de la canción Provócame.

Ahora, en Socios de la Parrilla agregó: "es encantador, simpático y tiene mucho vínculo con Chile".