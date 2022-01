Karen Doggenweiler, emblemático rostro de TVN, finalmente respondió a la gran pregunta que ronda desde hace meses entre los canales y los ejecutivos de de la TV chilena: ¿Te vas a Mega?. Y lo hizo en medio del segundo episodio de Socios de la Parrilla.

En medio de la conversación con Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, la periodista se vio enfrentada a la presión del también rostro de Lugares que Hablan, quien la interrogó: "Karen Doggenweiler se rumorearon muchas cosas, que te ibas a Mega. Quería preguntarte, seamos claros esta noche, ¿te vas a Mega a conducir el matinal con (Rodrigo) Sepu y (José Antonio) Neme?".

"Me encanta Mega, me encantó que promocionaron o dijeron esto de Sepu con Neme, que me caen muy bien y todo, pero no sé si querría estar en la mañana", advirtió la también animadora.

Entonces, Saavedra alertó sobre otro frente: "El problema es que si Karen se va de TVN no va a hacer el Festival de Viña y yo quiero que Karen haga el Festival de Viña".

"Y juntos", aprovechó de decir Doggenweiler, ya que le habían dejado la pelota dando bote.

Karen Doggenweiler: ¿Se va a cambiar de TVN a Mega?

De vuelta al tema del cambio de canal, Karen dijo más concretamente que "en marzo se va a saber".

"Este año también sabrán... en realidad en marzo van a saber... el futuro. Ahí lo van a saber", jugó un poco más la pareja de Marco Enriquez-Ominami.

"Pronto por las pantallas de...", postuló una vez más Karen, aunque dejó abierta su declaración. "Por Mega", cerró Zabaleta.

"Es que la vida es muy dinámica Jorge", advirtió una vez más Doggenweiler.

Karen Doggenweiler recientemente volvió recién en 2021 a la pantalla de TVN con Zona de Encuentro, donde compartió la conducción con Mauricio Pinilla, después de estar un largo tiempo sin proyectos de envergadura.

En tanto, ahora también tiene proyectado la animación de El Festival de Chile el próximo 3 de febrero, también en conjunto con el ex futbolista. Y próximamente llegaría Buen Finde, un espacio con Doggenweiler, Pinilla y Gino Costa, que buscará competirle a Mega y Chilevisión la mañana de los sábados.