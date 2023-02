A horas de su presentación en el Festival de Viña 2023 este miércoles 22 de febrero, el cantante Fito Páez realizó una conferencia de prensa en la que entregó varios detalles de lo que será su show en la Quinta Vergara, su relación con el monstruo y Chile.

“Me encantan los monstruos”

Fito Páez se ha presentado en cuatro ocasiones en Viña (2002, 2004, 2007 y 2014) y en cada una de ellas ha logrado cautivar al tan temido monstruo del festival. Justamente eso fue lo que le llamó la atención la primera vez que se enteró de que pisaría el escenario de la quinta región.

“Me encantan los monstruos, entonces cuando me dijeron en aquellos años que me iba a recibir un monstruo dije ‘Ah, que hermosura, por fin en algún lugar te recibe alguien parecido a uno, me voy a encontrar con alguien de los míos y así fue”, reconoció el intérprete.

Y hace una aclaración: “Los monstruos de la represión nunca nos gustaron; los monstruos de la libertad, el canto, el baile y la danza siempre. Entonces por eso que yo llego siempre feliz a cantar a Viña del Mar”.

En cuanto a su relación con Chile tiene solo buenas palabras y no puede evitar recordar la primera vez que pisó el país en los años ‘80, cuando era tecladista de la banda de Charlie García, los Clics Modernos.

“Tengo muchos amigos, tengo mucha lectura de autores chilenos, tengo gente que amo aquí y sí tengo una casa en el mundo en Chile. Entonces esa es mi relación con el pueblo chileno desde que tuve uso de razón y desde que me dejaron llegar por primera vez”, destacó.

“Le vamos a dar de comer al monstruo”

Sobe su presentación la noche del miércoles fue sincero. “Le vamos a dar con todo. Primero le vamos a dar de comer al monstruo, al que queremos, y al otro lo vamos a mandar al confín de los infiernos por su puesto”, dijo orgulloso.

Paez remarcó que pasar por Viña siempre es una experiencia extraña, principalmente por el fenómeno de la gaviota. “Se escapa de las manos del protocolo, porque cuando el monstruo grita, todo el prime time desaparece. (…) Siempre fue hermoso. Viña forma parte de la experiencia Carnal que tengo con Chile”, sostuvo.