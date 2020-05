Festival Santiago Music prepara shows sin público y con entrada para streaming online

El Festival Santiago Music es el primer evento chileno que busca desafiar la pandemia para apoyar a los músicos locales, con un ciclo de shows en que las bandas actuarán ante un recinto vacío y se dispondrán entradas para ver la transmisión online.

Según informa La Tercera, la tanda de conciertos partirá el próximo 13 de junio con la actuación de BBS Paranoicos, intentando transmitir de la manera más fiel posible la sensación de estar en un espectáculo en vivo, bajo el resguardo de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades.

"Quédate en casa" es una vez más el lema para la iniciativa, pero sus organizadores apuntan a que se trata de una experiencia distinta a lo que hasta ahora se ha visto en materia de transmisiones de músicos, sobre todo por que se ofrecerán actuaciones de bandas completas sobre el escenario, con la colaboración de sus respectivos equipos técnicos, para lograr una propuesta musical y estética completa.

Es otro de los que dirá presente en Santiago Music.

Los recitales se harán desde el Club Amanda, que se ha dispuesto como un recinto que cumple con las ordenanzas para resuguardar la salud de los involucrados, irán en director y sin material previamente registrado.

Todo será encabezado por el periodista Maricio Jürgensen, quien además seleccionará preguntas de la audiencia online para traspasárselas a los músicos, quienes tienen fijado el siguiente calendario para el evento:

- BBS Paranoicos, 13 de junio.

- We Are The Grand, 20 de junio.

- Alain Johannes Trío, 27 de junio.

- Princesa Alba, 4 de julio.

- Frank's White Canvas & Cigarbox Man, 11 de julio.

- Camila Moreno, 18 de julio.

- Pedropiedra, 25 de julio.

- Rubio, 1 de agosto.