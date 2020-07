"No quiero volver hacer nunca más teleseries": Felipe Braun habló sobre la radical decisión que tomó para su carrera

El reconocido actor Felipe Braun se sinceró en conversación con el programa de Instagram "Velvet al Desayuno" y le aseguró a Angélica Castro que no quiere volver a hacer telseries "nunca más".

El intérprete se radicó desde marzo pasado en Puerto Varas junto a su familia, lugar donde ahora pasa la cuarentena en compañía de su esposa Sofía Schmidt y sus hijos, además de ser el mismo punto desde donde hizo el contacto con Castro.

En la instancia comentó que "yo las teleseries las adoro, es el regalo que me dio la vida para estar con mis amigos tanto rato, le tengo cariño a la forma, pero las teleseries son una etapa cerrada en mi vida".

Felipe Braun está radicado en el sur del país.

"No quiero volver hacer nunca más teleseries, hay otras cosas que hacer, me interesa otro formato, me interesa la ficción desde otro lado, no es que encuentre que es una porquería, al revés, las veo y me encantan", reflexionó el actor que actualmente está en pantalla con la repetición de la telenovela de la tarde "La Chúcara".

Ahora, Braun tampoco desconoce la experiencia que tuvo con el formato televisivo de ficción: "Me tocó vivir los momentos más gloriosos de la televisión y los más malos también. La televisión evidentemente cambió, yo no veo casi televisión abierta, la televisión no supo adaptarse y los ejecutivos no han podido encontrar el cambio que se necesitaba".

"Por un lado, es terrible porque mucha gente se queda sin trabajo, pero pueden tener un cupo en otras plataformas", estableció el intérprete al cerrar su comentario.

Revisa la conversación completa de Felipe Braun con Angélica Castro acontinuación: