"Yo siento que cambié mucho para bien": Felipe Bianchi habla sobre la historia de amor con su esposa

En De Tú a Tú, Felipe Bianchi y su esposa, María Teresa Undurraga estuvieron presentes, en donde entregaron detalles acerca del inicio de su historia de amor.

Sobre esto, Undurraga comentó que ambos se conocían con anterioridad porque tenían amigos en común, así mismo señala que la relación cambio cuando cumplió 30 : " Jordi me lo llevó de regalo de cumpleaños, el año 2000 (…) Me dijo: ‘¿Qué te llevo de regalo de cumpleaños?’ y yo le digo: ‘Tráeme a Felipe Bianchi'".

Durante la celebración compartieron juntos y desde ahí que no se han separado más.

"Felipe es un hombre muy atractivo, le echan chistes que es feo, que no sé qué, y dice: ‘pero por qué me encuentran feo si yo me encuentro mino’ (…) lo más atractivo que tiene para mí es que él me ha mirado a mí permanentemente con respeto, con autonomía, con dignidad, con potencial, con amor”, reveló María Teresa.

Así mismo, el periodista deportivo comentó que "cuando empiezas a pensar en otra gente y a hacer cosas por otros y a compartir vida con otra gente, evidentemente uno debería cambiar positivamente. Yo siento que cambié mucho para bien, creo que sería un tipo mucho más penca seguramente si no hubiera conocido a la Tere".