Un importante personaje anunció que no estará en la quinta temporada de la serie de CBS. Revisa los detalles a continuación.

FBI Most Wanted pierde a otro de sus protagonistas y suma a un nuevo integrante: ¿Quién es el nuevo personaje?

FBI: Most Wanted sufrió importantes cambios durante su cuarta temporada, los cuales han llevado a la historia de CBS en otra dirección.

Primero fue la salida de Julian McMahon, quien interpretó a Jess Lacroix, llegando Dylan McDermontt en su reemplazo. A eso se suma la reciente despedida de Miguel Gómez, quien tampoco será parte de la quinta temporada.

El actor, quien había interpretado al agente especial Iván Ortiz durante dos temporadas, anunció su salida a principios de junio debido a una "decisión creativa". En el final de temporada su personaje deja el Equipo de Trabajo de Captura de Fugitivos para regresar a su hogar en Los Angeles, California, y cuidar a su padre enfermo.

La producción creada por Dick Wolf es parte de la franquicia de FBI en CBS que consiste de tres series, las cuales fueron renovadas en mayo por dos temporadas más cada una.

Lo que significa que el FBI regresará para las temporadas 5 y 6, Most Wanted tendrá una temporada 4 y 5, y el FBI: International sumará una segunda y tercera entrega.

Recientemente FBI: International también sufrió una baja importante al revelar que Christiane Paul no regresará a la nueva temporada y será reemplazada por Eva-Jane Willism

¿Quién es el nuevo personaje que se suma a FBI: Most Wanted?

Edwin Hodge se suma oficialmente al elenco de la nueva temporada como Ray Cannon, un detective junior que se graduó recientemente como el mejor de su clase en Quantica, siguiendo los pasos de su padre, un retirado agente del FBI. Trabajó en la oficina de Crímenes Violentos, hasta que fue transferido al equipo de Remy Scott (Dylan McDermott).

El actor ha participado en ficciones como Good Sam, Mayans M.C., Chicago Fire, For All Mankind y The Gone-too-sound.