Evelyn Matthei echa la talla por curiosa coincidencia con Shakira: "Me Piqué"

Ya no hay límites, todos han opinado o al menos han lanzado una que otra talla sobre la arremetida de Shakira contra Gerard Piqué, en su colaboración con Bizarrap. Y una de las que recurrió al humor fue nada menos que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien resaltó una curiosa coincidencia que la una a la cantante.

¿Qué broma lanzó Evelyn Matthei sobre Shakira?

Y es que la autoridad comunal también estuvo atenta a la tiradera, pero tuvo una fijación con la imagen con que los artistas promocionaron la BZRP Music Session #53, por un detalle que le llamó la atención.

Entonces, Matthei echó mano al humor que la caracteriza y con un juego de palabras para "pegarle" también al ex futbolista, se encaminó a Instagram donde evidenció que "cuando vi que @shakira me copió mi blusa me Piqué".

"Pero hoy, clara-mente creo que es un orgullo coincidir en gustos de ropa con una gran artista", advirtió a continuación.

Lo cierto es que lo que buscaba la representante de la UDI era estar "terminando la semana con un poco de humor ��".

"¿Recuerdan esa blusa que me hice hace un tiempo?", le preguntó a sus seguidores, al mismo tiempo que presentó una imagen comparativa de ella y Shakira con la misma blusa verde fluorescente con diseños de cadenas de oro.