Ester Expósito habla sobre su baile viral en Instagram y la frustración por no poder ir a la discoteque

Las cuarentenas en el mundo entero por el coronavirus han hecho que los famosos busquen formas de seguir en contacto con sus seguidores. Pero nadie logró igualar a Ester Expósito, quien subió un video a su Instagram bailando reggaetón y se transformó en un éxito inmediatamente.

"La Marquesita" de la serie Élite se lució al ritmo de "El efecto", canción de Rauw Alejandro & Chencho Corleone. Después del tremendo revuelo que causó con su movimiento de caderas, la actriz se refirió al respecto y explicó lo que la llevó a realizar dicho registro.

"Me encanta bailar reggaetón, lo echo mucho de menos", comenzó diciendo, para luego dar la razón que la tiene con ganas de perrear hasta el suelo. "Como ahora no se puede salir y me frustra sabiendo que las discotecas van a abrir tarde, así que hay días que directamente me pongo a bailar".

Ester Expósito encarna a "La Marquesita" en Élite

El video en menos de 24 horas había alcanzado más de 25 millones de reproducciones en la red social. Hoy, ya habiendo pasado cinco días desde ello, la suma llega casi a los 40 millones, transformándose en uno de los contenidos más vistos durante el aislamiento por Covid-19.