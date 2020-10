Ester Expósito desata la locura en Instagram con "siesta al sol" en bikini

La actriz española Ester Expósito se sigue alzando como todo un fenómeno en redes sociales. Con cada una de sus publicaciones desata la locura de sus seguidores, quienes reaccionan no con miles sino que millones de "me gusta" en tiempo récord.

Expósito, que se hizo conocida por su candente participación en la serie "Élite" de Netflix, acumula la nada despreciable cifra de 25,6 millones de seguidores que celebran cada uno de sus pasos.

Por eso, no es de extrañarse el éxito que tuvo su más reciente foto compartida. En la imagen, Expósito luce despampanante con un bikini rojo, en lo que ella misma definió simplemente como "siesta al sol".

La publicación de Ester Expósito. (2)

Así, en tres minutos ya había alcanzado 300 mil likes y, en menos de una hora, llegó a conquistar 3,2 millones de "me gusta".

Al mismo tiempo, entre los comentarios caían reacciones como "no pueo kreerlo realmente"; "Por favor te pido, es miércoles. No me la compliques en mitad de semana, me hace mal"; "Arranco a nadar el atlántico de espalda"; hasta mujeres se cuestionaron: "qué se sentirá un día despertar y verse así?".

Y, claro, no faltaron los trolls que llegaron a aguar la fiesta: "Pero estás a la sombra capa".

La publicación de Ester Expósito. (2)

La escandalosa reacción de sus fanáticos no sólo se da ahora, también a pasado con otras publicaciones, como las que puedes revisar a continuación: