"Es un bombón asesino": Diego Maradona desclasifica episodio con Jennifer López y se convierte en viral

Diego Armando Maradona volvió a acaparar la atención de las redes sociales, después de desclasificar un episodio en que Jennifer López lo terminó retando por no invitarla a su programa televisivo.

Según el ídolo futbolero, el suceso tuvo lugar en una oportunidad cuando fue a ver al ex esposo de la artista a Caracas.

"Ella es un bombón asesino. Pero cuando los fui a saludar ella me dice ‘con vos estamos muy enojados'", relató el "10", para luego exponer su reacción en la que cuestionó "’¿Por qué?’, le digo. Si yo no es que no los invité".

Pero luego Maradona fue más allá en sus declaraciones a Tyc Sports, sosteniendo que "yo me moría porque estén en mi programa. Me moría por hacerte una pregunta a vos, me moría por verte, estaba por decirle ‘ese culo’, porque es el culo más hermoso que vi en los últimos años".

Los dichos no tardaron en viralizarse y en alzar al histórico deportista trasandino entre los principales trending topics, con comentarios divididos sobre la forma en que se expresó acerca de la cantante.